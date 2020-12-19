Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gaziantep'e deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



İlk defa deplasmanda yenildiniz sebebi nedir?



Erol Bulut: "sebebi nedir?" diyerek güldü



OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ



"90 dakikaya bakınca oyun kontrolü bizdeyedi. Şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikiğe vuruyor top, oradan Gustavo'nun dizine çarpıp rakibin önüne düşüyor. Sonra penaltı. İkinci yarı futbolcular elinden geleni yaptı. Pozisyonlar var, olmadı."



OFSAYT ÇİZGİLERİNİ KİM ÇEKİYOR?



"VAR ile ilgili, hakemler ile ilgili konuşmadım. Soruyorum. VAR'daki ofsayt çizgilerini kim çekiyor. Dün oynanan Galatasaray maçı, bugün Trabzon maçındaki penaltılara bakınca sormak istiyorum. Bir yorumlasınlar. Bize verilmeyen penaltıyı da. Penaltımız verilmedi. Golümüz verilmedi"



İSTİFA SORUSUNA CEVAP



"Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. 6 penaltının 5'i gol olmuş. Onun üzerinde durmamız lazım. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kesin. Fenerbahçe daha iyi durumda olması gerekirdi. 23 puanda ve 3. sıradayız. 27 maç var.Hocam ne anlatıyorsun diyecekler ama bu futbol. Futbolda bunlar oluyor. acı çekiyoruz evet. Buradan çıkacağız. Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Ona hazırlanacağız. Puanlar alarak zirveye, en üste çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz."



