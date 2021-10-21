Erol Bulut, Giresunspor karşılaşmasından umutlu

Süper Lig'in 10. haftasında Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçtan mutlaka 3 puan almak istediklerini ve bunu yapacak kapasitede olduklarını söyledi.



Bulut, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi oynadıkları maçlardan puan alamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"11 puanda olmamız bazı kişiler için iyi olabilir ama iyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar var. Yani 14-15 puan da olabilirdik. Ama futbol bu, istediğiniz gibi bazı şeyler gitmeyebiliyor. Beşiktaş ve Malatya maçını hatırlıyorum. Kazanmamız gereken puanlar vardı ama maalesef alamadık. Son oynadığımız Hatayspor maçında bu sezon oynadığımız en vasat oyunu oynadık. Bize yakışmadı. Eksiklerin üzerine çalışacağız. Eksiklikleri en kısa zamanda tamamlayacağız. Önümüzde Giresunspor maçı var. Bu maçtan muhakkak 3 puan çıkarmamız lazım. Bunu yapacak kapasiteye sahibiz."



"Deplasmandaki stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor"



Gazetecilerin, takımın deplasmanda puan alamamasının sebebinin sorulması üzerine Bulut, şöyle devam etti:



"Bu bizi biraz düşündürüyor. Federasyona başvuracağız maçları evimizde oynayalım diye. Ama bu mümkün olmayacak, öyle gözüküyor. Evde iyi performans sergiliyoruz. Deplasmanda iyi sergilediğimiz oyunlar oldu ama puan alamadık. Deplasmandaki stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor. Sonuçta bunu çalışarak yapacağız. Antrenmanda çalışacağız ve uygulamasını maçta en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Fazla inişli ve çıkışlı grafik olmaması gerekiyor futbolda."







Hazırlıklar sürüyor



Kırmızılı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.



Isınma hareketlerin ardından güç ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Öte yandan, çalışma öncesinde Hamza Mendyl için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 24 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken arkadaşları Mendyl'i tebrik etti.





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