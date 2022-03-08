Erol Bulut geçen sezonun gerisinde kaldı

Süper Lig'de 3'üncü sezonunu geçiren Gaziantep FK bu sezon oynadığı 28 maçta 37 puan alırken, son haftalardaki düşen performansıyla da dikkat çekti.



2021-2022 SEZONU 28 MAÇ 43 PUAN



Gaziantep Futbol Kulübü iki teknik direktör ile bitirdiği 2020-2021 sezonunu 58 puanla tamamlarken 17 hafta takımın başında kalan Marius Sumudica bu puanların 32'sini alma başarısı gösterirken devamında gelen Sa Pinto ile sezonu tamamlayan Gaziantep FK Portekizli teknik adam ile 26 puan alarak 58 puanla sezonu tamamladı. Bu anlamda ilk 28 haftalık puan periyodunda Marius Sumudica'nın gerisinde kalan Erol Bulut'un sezonu ise kaç puanla tamamlayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.



İLK SEZON 34 PUAN



Spor Toto Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını da yaşamasına rağmen 28 haftada Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 34 puan toplayarak önemli bir başarı sağlayan Gaziantep FK 18 takımlı 34 haftalık sezonu 46 puanla bitirmişti.



SUMUDICA, SA PİNTO, EROL BULUT



Son 3 sezonda 3 teknik adam ile çalışan Gaziantep FK'da puan ortalamasına bakıldığında 2020-2021 sezonunda takımda kaldığı17 haftalık periyotta topladığı 32 puanla Marius Sumudica bu anlamda lider konumda olurken Erol Bulut ise takımı devraldığı 2021-2022 sezonunun ilk 17 haftalık diliminde 22 puan hanesine yazdırabildi. 28 haftada 37 puan alabilen Erol Bulut'u kalan 11 maçta hedefi ise olabildiğince puan toplayarak geçtiğimiz sezona puan ortalaması anlamında biraz daha yaklaşmak ve bu hedefi yakalamak.



HABER: Ali Budak





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