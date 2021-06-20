Erol Bulut, gece gündüz futbolcu izliyor!

Gaziantep FK ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra atağa geçen ve tatili ikinci plana atarak yeni sezon kadro oluşturma çalışmaları çerçevesinde kırmızı siyahlı yönetim ile birlikte hareket eden Erol Bulut'un sürekli oyuncu izlediği öğrenildi.



Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Eksik bölgelerin doldurulması konusunda büyük bir titizlik gösteren ve hata yapmak istemeyen Bulut tespit ettiği ve onayladığı isimleri yönetime sunarak transfer edilme sürecinde de sürekli fikir alış verişinde bulunulduğu belirtildi.



EROL BULUT'UN EKİBİNDE İKİ YABANCI



Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör Erol Bulut ekibinide iki yabancı isimle güçlendirdiği öğrenildi. Bir süredir kaleci antrenörü ve kondisyoner konusunda araştırma yapan Bulut'un bu konuda kararını verdiği bildirildi.



Sezon içerisinde iki farklı kaleci antrenörü ile çalışmak zorunda kalan Günay Güvenç'in bu anlamda problem yaşamasını istemeyen teknik direktör Erol Bulut'un yaptığı araştırmalar esnasında Günay'ın da fikrine başvurdu.



Takımın en önemli kısmında ise titiz davranan ve bir çok ismi gündemine alan Erol Bulut deneyimli bir kondisyoneri de kadrosuna dahil etti. Pazartesi günü Gaziantep'e gelmesi beklenen Erol Bulut ve ekibinin şimdiden dört koldan çalıştığı da ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



