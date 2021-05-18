Gaziantep FK'nın bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktör Erol Bulut meselesinde pürüz çıktığı öğrenildi.



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; Gaziantep FK'nın önümüzdeki sezon için takımın başına getirmeyi planladığı Erol Bulut'un kırmızı siyahlı yönetime henüz net cevabı vermediği bildirildi.



Bu hafta Gaziantep'e gelerek görüşme yapılması planlanan Erol Bulut'un Gaziantep FK'ya yurt dışından haber beklediğini söyleyerek bu transferin gerçekleşmesini an itibariyle ötelediği öğrenildi.



Kırmızı siyahlıların ise tüm olasılıklar çerçevesinde B planını hazırda tuttuğu gelen bilgiler arasında yer aldı.



