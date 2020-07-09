Erol Bulut, Galatasaray'a karşı yine yaptı!

Önce Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakıp takımını finale taşıyan Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Cim Bom'a kez de ligde çelme taktı ve Aslan'ın Avrupa biletini zora soktu

Haber; AA
Erol Bulut, Galatasaray'a karşı yine yaptı!
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09 Temmuz 2020 11:24
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, devlerin kabusu olmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen genç çalıştırıcı, şimdiden ezeli rakiplerine zor anlar yaşatmaya başladı.

Bulut, ilk olarak Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Alanya ilk maçta Aslan'ı 2-0 yenerken, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf olmuş ve finale yükselme başarısı göstermişti.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'a kaybeden Güney ekibi, bu kez kendi evindeki rövanşı alarak, Aslan'a bir darbe daha vurdu. Bu puan kaybıyla birlikte Cim Bom'un Avrupa kupalarına katılma şansı da zora girmiş oldu.



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