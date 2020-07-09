Erol Bulut, Galatasaray'a karşı yine yaptı!

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, devlerin kabusu olmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen genç çalıştırıcı, şimdiden ezeli rakiplerine zor anlar yaşatmaya başladı.



Bulut, ilk olarak Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Alanya ilk maçta Aslan'ı 2-0 yenerken, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf olmuş ve finale yükselme başarısı göstermişti.



Ligin ilk yarısında Galatasaray'a kaybeden Güney ekibi, bu kez kendi evindeki rövanşı alarak, Aslan'a bir darbe daha vurdu. Bu puan kaybıyla birlikte Cim Bom'un Avrupa kupalarına katılma şansı da zora girmiş oldu.



