Erol Bulut: 'Galatasaray öncesi büyük sınav olacak'

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sınavını Hatayspor karşısında verecek.



Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i net bir skorla yenip, moral bulması, teknik direktör Erol Bulut'u temkinli olmaya sürükledi.



Hafta başında bu durumu öğrencilerine anlatan genç teknik adam, "Süper Lig'de mücadele eden her takım tehlikelidir. Rakibimiz gücünü Başakşehir önünde test edip, kazanmasını bildi. Ancak biz de çok iyi bir takım olduğumuzu Rizespor önündeki mükemmel geri dönüşümüzle gösterdik. Hatay maçı bizim için büyük bir sınav olacak. Bu karşılaşmayı kazanmamız halinde, Galatasaray derbisine üç puan ve moralle gitme şansı yakalayacağız" dedi.



