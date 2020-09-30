Erol Bulut: 'Galatasaray derbisi geride kaldı, gollü kazanalım'

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde ortaya koyduğu futbol, camiaya umut aşılarken, teknik direktör Erol Bulut'tan oyunculara uyarı geldi.
Dün sabah idmanı öncesinde öğrencileriyle mini bir toplantı yapan genç hoca, "Galatasaray derbisi geride kaldı. Bu maçı unutup, yeni hedeflere odaklanmalıyız. Karagümrük maçımız var. Topladıkları 7 puanla kolay bir takım olmadıklarını gösterdiler. İki haftadır gol atamadan sahadan beraberlikle ayrılıyoruz. Artık 3 puan zamanı" ifadelerini kullandı.
Dün sabah idmanı öncesinde öğrencileriyle mini bir toplantı yapan genç hoca, "Galatasaray derbisi geride kaldı. Bu maçı unutup, yeni hedeflere odaklanmalıyız. Karagümrük maçımız var. Topladıkları 7 puanla kolay bir takım olmadıklarını gösterdiler. İki haftadır gol atamadan sahadan beraberlikle ayrılıyoruz. Artık 3 puan zamanı" ifadelerini kullandı.