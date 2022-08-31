Erol Bulut: 'Galatasaray'dan puan almak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Galatasaray kendi evinde olduğu için baskılı oynayacaktır. Galatasaray ligde 2 gol atmasına rağmen 7 puanda. Onlar da maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bizim tek amacımız deplasmanda istediğimiz puan ya da puanları alıp evimize öyle dönmektir" dedi.



Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana açma ve germe çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.



"ANTALYA MAÇINDA İYİ MÜCADELE ETTİK"



Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, takımın 4'üncü haftada oynadığı Antalyaspor maçı ile ilgili olarak iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını ve kendileri için önemli bir galibiyet olduğunu kaydetti.



Oyuncu ve sistem değişikliğinin yanı sıra futbolcuların da iyi mücadele ettiğini belirten Bulut, "Antalyaspor maçına gayet iyi başladık, golü de erken bulduk. Golden sonra nedense el frenini çekmiş olduk. Maalesef rakibe uzak oynamaya başladık. Tempomuz yeterince iyi değildi. Rakip 2-1 öne geçti. 2'nci yarıda 3 oyuncu değişikliği yaptık ve sistemde değişiklik yaparak oyuna giren arkadaşlar gerçekten iyi katkı sağladılar. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bizim adımıza güzel bir gün oldu. İyi mücadele ederek bu maçtan 3 puan aldık" şeklinde konuştu.



"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ FUTBOLCULAR VAR"



Erol Bulut, transfer anlamında görüştükleri bazı futbolcuların olduğunu söyledi. Lige iyi başladıklarını belirten Bulut, 4 maçta 10 puan aldıklarını ifade etti. Ligdeki durumları ile ilgili ayaklarının yerden kesilmeyeceğini ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, "Transfer konusunda Boli ile bir görüşmemiz vardı. Burada Sagal takası konuşuluyordu. Bu görüşme Sagal'ın bilgisi dahilinde yapıldı. Sonuçta olmadı ve daha önceki konuşmamda net bir şekilde dile getirdim. Sagal ile ilgili transfer konusu kapandı. Diğer yandan görüştüğümüz futbolcular var. Onlardan hangisi önümüzdeki günlerde aramıza katılacak bunu hep birlikte göreceğiz. Ligin başlangıcından bu yana iyi bir gidişat yakaladığımızı düşünüyorum. Bu iyi gidişatın sinyallerini aslında hazırlık maçlarında alıyorduk. Takım bunu bize gösteriyordu. Ufak tefek eksiklikler vardı ve bu eksiklikler hala var. 4 maçta 10 puan aldık ama ayaklarımız yerden kesilmeyecek, gerçekçi olmak lazım. Takımdaki eksiklikleri gün geçtikçe gidererek daha iyi olmaya çalışıyoruz. Tempomuzu artırıp daha az hata yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



"GALATASARAY'DAN PUAN ALMAK İSTİYORUZ"



Galatasaray maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, büyük takımlarla oynanan maçların heyecanının her zaman yüksek olduğunu ifade ederek, maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini kaydetti. Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı için baskılı bir futbol oynayacağını değerlendiren Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:



"Büyük maçlar tabii her zaman heyecanlı oluyor. Atmosferi mükemmel bir ortamda oynanıyor. 40-50 bin taraftarın önünde oynayacağız. Bu futbol adına güzel, yani futbol taraftarla güzel bir oyun oluyor. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde olduğu için baskılı oynayacaktır. Galatasaray ligde 2 gol atmasına rağmen 7 puanda. Onlar da maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bizim tek amacımız deplasmanda istediğimiz puan ya da puanları alıp evimize öyle dönmektir."



Öte yandan Gaziantep FK'lı taraftarlar da antrenmana gelerek takıma destek verdi.

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