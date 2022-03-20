Erol Bulut: "Galatasaray'a karşı hak ettik"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Galatasaray'a karşı hak ettik'
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20 Mart 2022 18:44
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Erol Bulut "Oyuna istediğimiz gibi başladık. Yarım pozisyonda gol yedik. Takım oyunu bırakmadı. Sonuna kadar savaştık. İçeride 'Doğru yoldayız, böyle devam. Baskılı oynayacağız' dedim. Pozisyonları iyi değerlendik. Bu galibiyeti hak ettik." dedi.

Takımın hedefiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut "Sezon başında koyduğumuz hedefi yakalamak için şansımız var. Alt tarafla arayı açmak önemli. Alt tarafla sıkıntımız olmaz. İstediğimiz yere gelmek için savaş vereceğiz." açıklamasını yaptı.

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