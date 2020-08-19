Erol Bulut: "Formayı hak eden giyecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli futbolcularına sık sık mesaj veriyor.

Erol Bulut: 'Formayı hak eden giyecek'
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19 Ağustos 2020 12:00
Samandıra'da güç idmanlarına ağırlık veren Erol Bulut bu kez teknik ve taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaşacak.

Yenilerin forma savaşına büyük rekabet getirdiği ortamda, tüm futbolcularından büyük özveri bekleyen Bulut, oynanacak hazırlık maçları sonrası, Süper Lig'de yola devam edeceği futbolcuları belirleyecek.

Salgına karşı her türlü önlemin alındığı Topuk'ta her gün çift idman yapılacak.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik adamı, "Bu sezon 'Ben' değil, 'Biz' olacağız. Fenerbahçe formasını savaşan, hak eden giyecek." sözleriyle de sık sık oyuncularına forma için savaşmaları yönünde mesajlar veriyor.

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