Erol Bulut: "Fenerbahçe'ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor"
Erol Bulut: "İptal edilen bir golümüz var; ofsayt mı değil mi bilmiyorum, daha henüz bakmadım. Zaten ligimize baktığımızda Fenerbahçe'ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor. Daha önceki birkaç maçta da yaşadık bunu."
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07 Şubat 2021 00:27
Fenerbahçe
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