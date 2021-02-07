Erol Bulut: "Fenerbahçe'ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor"

Erol Bulut: "İptal edilen bir golümüz var; ofsayt mı değil mi bilmiyorum, daha henüz bakmadım. Zaten ligimize baktığımızda Fenerbahçe'ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor. Daha önceki birkaç maçta da yaşadık bunu."

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Erol Bulut: 'Fenerbahçe'ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor'
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07 Şubat 2021 00:27


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