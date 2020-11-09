Erol Bulut, Fenerbahçe'de neşteri vuruyor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Erol Bulut, milli ara sonrasında bazı değişikliklere gideceğinin sinyallerini verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut, Fenerbahçe'de neşteri vuruyor
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09 Kasım 2020 11:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar milli aradan sonra kadroda operasyon sinyali olarak algılandı. Başarılı teknik adam açıklamasıyla form ve performans düşüklüğüne fazla tahammülü olmadığı gösterdi.

EROL BULUT AÇIK KONUŞTU
Erol Bulut, maç sonrası "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

SAMATTA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Teknik patron Bulut'un 11'de şans verdiği Samatta, Valencia, Thiam ve Serdar Aziz'in performansını yeterli bulmadığı, yedek bekleyen Mert Hakan'dan çıkış beklediği ifade edildi.

MERT HAKAN'A MESAJ VAR!
Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'a görev verilmemesi de bu oyuncuya verilen bir mesaj olduğu da belirtiliyor.



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