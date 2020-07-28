Alanya'nın Trabzonspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen isim Erol Bulut. Bulut, sarı-lacivertli takımın başına geçen ilk eski Fenerbahçeli futbolcu olmayacak ama yine de dikkat çeken başarıları sonrası bir ilk olmayı başaracak.



Daha önce İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu, Rıdvan Dilmen ve Ziya Şengül gibi birçok efsane, teknik direktörlük koltuğuna oturdu ama kariyerleri Erol Bulut kadar parlak değildi.



Malatya'da alkışlandı

34 hafta sonunda yakaladığı 1.68'lik puan ortalamasıyla Alanya'yı ligdeki sıralaması ile UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyan ve kupada da finale çıkartan 45 yaşındaki Bulut, genç yaşında yakaladığı bu başarılarla Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli eski teknik direktörlerinden sıyrılarak dikkat çekti. 2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'un başına geçen ve takımın ligde kalmasını sağlayan Bulut, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi vizesi alacak olan Yeni Malatya kadrosunun kurulmasında önemli rol oynadı.



En iyi derecesi

Bulut'un ayrılığı sonrasında Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig'e veda ederken, genç teknik adamın yeni takımı Alanya ise sezonu beşinci sırada tamamladı ve dört yıllık kısa sayılabilecek Süper Lig macerasının en iyi derecesini elde etti. Bulut açısından tablo böyleyken, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörleri bu göreve nasıl gelmişti şimdi bunlara göz atalım...



İsmail Kartal:

2014-15 sezonu başında Ersun Yanal'ın yerine getirildiğinde daha önce Süper Lig'de takım çalıştırmamıştı. En büyük başarısı Sivasspor'u Süper Lig'e çıkartmaktı.



Aykut Kocaman:

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı ama öncesinde en yüksek puan ortalamasını 2006-2007 sezonunda 1,38 ile Osmanlıspor'da yakaladı. Konyaspor'da yedincilik gördü.



Oğuz Çetin:

Sarı-lacivertli kulüpte 2002-03 sezonunda Werner Lorant'ın yerine getirildi. Fenerbahçe öncesinde hiç takım çalıştırmadı. Sarı-lacivertli takımdaki macerası 10 maç sürdü.



Rıdvan Dilmen:

Fenerbahçe öncesi Süper Lig'de takım çalıştırmadı. Vanspor'u Süper Lig'e taşıdı. Kanarya'nın başında ligde namağluptu ama MTK'-ya elenilmesi sonrası koltuğunu bıraktı.



Turhan Sofuoğlu:

103 gollü sezonda 100'üncü golü atan isim olan Sofuoğlu, 19 maç görevde kaldı ve 1,89 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Fener'in ardından Süper Lig'de takım çalıştırmadı.



