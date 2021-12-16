Erol Bulut: 'Fenerbahçe'ye attığımız, yılın golü olur'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, ligde deplasmanda sadece 1 puan aldıklarını hatırlatarak ilk dış saha galibiyetini elde etmek istediklerini söyledi.



Bulut, kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına, Fenerbahçe maçında takımının iyi oyun ortaya koyduğunu ve hak ettikleri galibiyete ulaştıklarını ifade etti.



Bu sezon deplasmanda hiç galibiyet alamadıklarını hatırlatan Bulut, "Kendi evimizde farklıyız. Bunu aynı şekilde deplasmanda da gerçekleştirmenin zamanı geldi. İnşallah şeytanın bacağını kıracağız." dedi.



Bu haftaki rakipleri Yukatel Kayserispor'un geçen hafta Beşiktaş'a karşı iyi oyun sergilediğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:



"Bir önceki hafta Göztepe karşısında kazansaydık, Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyet daha önemli olacaktı. Nedense deplasmanda bu yıl negatif bir gidişatımız var. İyi oynamamıza rağmen puan alamıyoruz. Kendi evimizde daha farklıyız ve istediğimiz puanları elde ediyoruz. Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirme ile hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. İyi oyunu deplasmanda da gerçekleştirmenin zamanı geldi. İnşallah şeytanın bacağını kıracağız."



- "Bize lazım olan 3 puanı istiyoruz"



Bulut, taraftarın her maça aynı ilgiyi göstermesi gerektiğini ve futbolun taraftarla güzel olduğunu belirtti.



Kayseri deplasmanında 3 puan almak istediklerini dile getiren Bulut, "Maçın sonunda da inşallah 3 puan alıp Gaziantep'e o şekilde döneriz. Onlar da tabii ki puan almak isteyeceklerdir. Bizim rakibi değil kendimizi düşünmemiz lazım. Bize lazım olan 3 puanı istiyoruz. Bu puana ihtiyacımız var. Bu puanı aldığımızda üst sıralara biraz daha yaklaşacağız. Buna yönelik çalışıyoruz ve oradan inşallah yüzümüz gülerek döneceğiz." ifadelerini kullandı.



Ligde ilk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Bulut, "Gönül ister o maçların hepsini kazanıp 9 puan alalım. Onun için mücadele edeceğiz. Tabloya baktığımız zaman 5-6 puan daha fazlamız olması gerekirdi. Son 3 maçı inşallah 3 galibiyetle tamamlarız. İkinci yarıya en güzel şekilde girerek, yapacağımız birkaç transferle daha iyi bir konumda olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Erol Bulut, Figueiredo'nun Fenerbahçe karşısında 43 metreden attığı gole ilişkin ise "Figueiredo'nun attığı gol, mükemmel bir goldü. Belki yılın gollerinden birisi olacak. Ama diğer oyucularımız da oyuna ciddi katkı sağladı ve ona yardım etti." değerlendirmesinde bulundu.



- Hazırlıklar sürüyor



Kırmızı-siyahlı ekip, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.



Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.





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