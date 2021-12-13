Erol Bulut: 'Fenerbahçe'ye 4-5 atabilirdik'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut "Maça iyi başladık. Golü attıktan sonra nedense takımımız defansa yaslandı. İstemediğim bir durumdu. Doğal olarak baskı yedik ve 1-1 oldu maç. Bu bazen oluyor. Öne geçtiğimiz maçta kaleyi koruyalım moduna girebiliyor takım. Daha önde basmak istedik aslında. İkinci yarı daha iyiydik. Kalemizden biraz daha uzak olalım istedik. Fenerbahçe topa daha çok sahip oldu ama yakaladığımız Bugün Fenerbahçe'ye iyi karşılık vermek, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmek önemliydi. Birkaç tanesini değerlendirdik 3 oldu. 4-5 de olabilirdi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım. Çünkü haftalardır pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bizi üzüyor. Futbol böyle bazen. İyi oynayınca da bazen kaybedebiliyorsunuz. Ben bugün takımımın performansından memnunum." dedi.



Açıklamalarına devam eden Erol Bulut "Tecrübeli teknik adam, yeni teknik adamlıkla alakası yok. Haftalardır çözmeye çalışıyoruz. Deplasmanda 1 puan aldık ama iyi oynayıp sonuç elde edemedik. Onun da zamanı gelecek. İnşallah gelecek hafta olacak. Değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Evde iyi oynuyoruz evet. Yakaladıklarımızı değerlendiriyor, deplasmanda değerlendiremiyoruz. Futbolcu panik yapabiliyor deplasmanda. Geçen hafta gördük Göztepe karşısında. 2-0 içeri girdik içeri. İkinci yarı çok enerji sarf ettik. Direkten dönenler var, çizgiden çıkanlar var. O duruma düşmemek lazım. Geri düşmeyeceksin." ifadelerini kullandı.



"EKSTRA MOTİVE OLMADIM"



Geçen sene Fenerbahçe'yi çalıştırdığının hatırlatılması üzerine bu maça ekstra motivasyonunun olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Bulut, her maça aynı motivasyonla çıktığını, maça göre hazırlık yapmadığını, karakterinin de aksini yapmaya izin vermeyeceğini kaydetti.





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