Erol Bulut: "Fenerbahçe değerlendiremedi, biz aldık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Steven Caulker transferi için konuştu

Haber; Sporx.com
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Erol Bulut: 'Fenerbahçe değerlendiremedi, biz aldık'
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14 Eylül 2021 09:07
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İngiliz savunma oyuncusunun Fenerbahçe'nin yeni sisteminde değerlendirilmediğini ifade eden Bulut, "Caulker'ı daha önce almak istemiştik ama sonunda transfer ettiğimiz için mutluyuz. Müthiş profesyonel. Hak ettiği yere de geldi. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde değerlendirmedi. Nitekim biz aldık." ifadelerini kullandı.


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