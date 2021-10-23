Erol Bulut: 'Farklı kararlar alacağım'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Giresunspor ile 90+3. dakikada attıkları golün ardından 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



Maçı değerlendiren Erol Bulut, "1 puan sonuçta güzel ama nasıl alındığına bakmamız lazım. Aldığımız şekli bize yakışmayan bir futbol. Benim futbolcularım bu şekilde oynamamalı. Evimizde gösterdiğimiz performans bunun kat kat üstünde olan bir performans. Geçen hafta Hatay'a karşı ilk yarıda kötüydük ama 2. yarıda daha iyiydik. Bugünkü maça baktığımızda, ilk yarı olsun, 2. yarı olsun, ilk 11 olsun, sonradan oyuna girenler olsun, hiçbir şeyden memnun değilim." dedi.



Farklı kararlar alacaklarını söyleyen teknik adam, "Futbolcularıma söyledim. Bu şekilde istediğimiz hedeflere ulaşamayız. Oyun içinde çok fazla iniş çıkış var, yapmak istediklerimizi yapamayanlar var. Bundan ben sorumluyum. Bunun üzerinde sadece çalışmak değil, farklı şekilde karar vermek gerekecek. Farklı dediğim şeyi açıklamak istemiyorum ama bir karar vereceğim. Ekiple oturup konuşacağız, ne yapacağımızı göreceğiz." diye konuştu.



Galatasaray ile önümüzdeki hafta oynayacakları maç sorulan Erol Bulut, "Bizim için her maç önemli, sadece Galatasaray maçı değil. Bu maç, önceki maç, sonraki maç. Biz sahaya hep 3 puan almak için çıkıyoruz. Galatasaray olsun, Giresun olsun ama bu görüntüyle değil, bu istek, arzuyla değil." yanıtını verdi.



"BİRKAÇ TARAFTAR ÇAĞRISIYLA İSTİFA ETMEM"



Bir gazetecinin, "Taraftarların istifa çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Bulut, "Taraftar kendi gözünde onu görebilir, ben fazla kulak asmıyorum. Ben işime en iyi şekilde devam etmeye çalışıyorum. Geldiğimden beri neleri değiştirmeye çalıştığımı herkes iyi biliyor. Öyle birkaç taraftarın çağrısıyla hareket edeceğim düşünülemez. Ekibimle birlikte bu takım için en iyisini vermeye çalışacağım. Futbolcuların bana karşı olduğunu düşünmüyorum. Sadece içimizde ufak tefek sıkıntıların olduğunu düşünüyorum, onu da önümüzdeki hafta çözeceğimizi zannediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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