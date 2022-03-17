Erol Bulut en kötü sezonunu geçiriyor

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor.



Daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştıran genç teknik adam Erol bulut bu takımlarda Gaziantep FK'yı çalıştırdığı sezonlara göre daha iyi bir izlenim bırakırken puan ortalaması bakımından da geride kaldı.



2017-2018'de Yeni Malatyaspor ile 28 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 1,29 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut sonraki sezonda 29 maçta 1,31 puan ortalaması elde etmişti.



2019-2020 sezonunda Alanyaspor başında 34 maçta 1,68'lik puan ortalaması yakalayan Bulut, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe başında 30 maçta 18 galibiyet alarak 1,97 puan ortalamasıyla kariyerinde en iyi puan ortalamasını yakalamıştı.



Gaziantep FK başında bu sezon 29 maçta 1,28 puan ortalaması yakalayan Erol Bulut böylelikle kariyerinde en kötü dönemini yaşamış oldu.



HABER: Ali Budak





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