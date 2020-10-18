Erol Bulut: "En kötü senaryoyu bize yaşatmayın!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Erol Bulut: 'En kötü senaryoyu bize yaşatmayın!'
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18 Ekim 2020 11:37
Göztepe maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut idman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

Göztepe'nin takım halinde hareket ettiğini ve direnç gösterdiğini söyleyen Bulut, "Presle dirençlerini kırmalıyız. Hataya zorlamalıyız. Gol gecikirse de panik yapmayın. Bu en kötü senaryo olur" dedi.

Fenerbahçe idmanın ardından İzmir'e hareket etti.



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