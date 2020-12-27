Erol Bulut: 'En iyi olanlar oynayacak'

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yeni yılla birlikte girecekleri yoğun maç temposu öncesi oyuncularından büyük bir özveri bekliyor.



Bulut, "Takımdaki herkesin forma için savaşması gerekecek. En iyi olanlar formayı kapıp, görevlerini yapacak. Haftada 2 ya da 3 maç oynamaya herkesin kendini hazır tutması lazım. Bu yolun sonunda gülen taraf olmak istiyorsak, tüm zorlukların altından kalkmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.



