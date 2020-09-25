Erol Bulut, derbi öncesi beyin yıkıyor!

Fenerbahçe'nin genç teknik adamı Erol Bulut, "Ben yok biz var" mottosuyla hazırladığı oyuncularına, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Bunu herkese gösterelim" şeklinde konuşuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Erol Bulut, derbi öncesi beyin yıkıyor!
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25 Eylül 2020 09:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü antrenmanlarda oyuncularının adeta beynini yıkıyor!

Genç teknik adam, "Ben yok biz var" mottosuyla hazırladığı oyuncularına, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Bunu herkese gösterelim" şeklinde konuşuyor.

SOSA VE NOVAK ÖZEL HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de iki yıldız Sosa ve Novak Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor. Az da olsa idman eksikleri olan ikili derbiye hazır hale gelecek.



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