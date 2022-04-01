Erol Bulut: 'Deplasmanda heyecan oluyor'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, takımın deplasmanda iyi oynadığını ancak basit hatalardan dolayı puan alamadıklarını söyledi.



Bulut, kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına, Galatasaray maçında takımının iyi oyun ortaya koyduğunu ve hak ettikleri galibiyete ulaştıklarını belirtti.



Bazı maçlarda iyi oyunun karşılığını alamadıklarından yakınan Bulut, şunları kaydetti:



"Hatay, Altay, Malatya maçlarını hatırlayalım. Üçü de almamız gereken maçlardı ama maalesef istediğimiz puanları alamadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar çok oldu. Şükürler olsun Galatasaray maçında iyi değerlendirdik pozisyonları ve üç puanımızı aldık. Maçta odaklanmamız, performansımız daha iyiydi."



- "Deplasmanda heyecan oluyor"



Bulut, takımın deplasman maçlarında iyi oynadığını ancak istedikleri sonucu bir türlü alamadıklarını ifade etti



Ligde deplasmanda sadece bir galibiyet aldıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:



"Deplasmanda da çok iyi maçlar çıkarttık. Ama dediğim gibi yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmeniz lazım. Bireysel daha az hata yapmamız lazım. Basit hatalar yaptık. Deplasmanda puan alamamamızı buna bağlıyorum. Evimizde evet biraz daha rahat oynuyoruz. Daha odaklanıyoruz. Deplasmanda heyecan oluyor. Futbolcuların deplasman fobisi olabiliyor ama onu da atmamız lazım. Çünkü oynanan iyi futbol var. Kötü oynanıp maçı kaybettiğinizde dersiniz ki 'kötü oynadık rakip bizden iyi oynadı.' Ama deplasmanda iyi oynayan Gaziantep Futbol Kulübü oluyor kaybeden de Gaziantep Futbol Kulübü oluyor. İşte bizi üzen taraf bu. Bunu değiştireceğiz."



- Kasımpaşa maçı hazırlıkları



Bulut, Kasımpaşa maçına bir çok eksikle hazırlandıklarını ifade ederek, "Milli takıma giden arkadaşlarımız var yine hasta ve sakat futbolcularımız var. Biz hiçbir zaman bahane aramadık. 11 kişiyle sahaya çıkıyorsak o futbolcularımıza en iyisini yapıp puan almaya çalışacağız. Maça daha birkaç günümüz var. Bugün diğer arkadaşlarımız gelecek milli takımdan. Yarın da onlar takıma katılacak. Çalışmalarımız devam edecek ondan sonra İstanbul'a gideceğiz." ifadesini kullandı.



- Transfer çalışması



Tecrübeli teknik adam, transfer soruları üzerine "Önümüzde sekiz maç var. Sekiz maçın sonucunda bazı şeyleri belirleyeceğiz. Gelenler, ayrılanlar gibi. Ama şu anda net bir şey söyleyemeyiz. Tabi çalışmalarımız var bu alanda. Ancak halen bir netlik kazanmadı. Dediğim gibi önümüzde daha sekiz maç var." dedi.



- Hazırlıklar sürüyor



Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.



Isınma hareketlerin ardından güç ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Romanya Milli Takımı kampından dün dönen Maxim ve Tosca takımla birlikte çalışmalara başlarken tedavileri devam eden Borven, Merkel ve Mendyl ise antrenmana katılmadı.



Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.





İLGİLİ VİDEO