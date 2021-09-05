Transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden olan Gaziantep FK Bulgaristan Ligi takımlarından CSKA Sofya'da oynayan Jordy Caicedo'yu çok istediği öğrenildi.



Ekvador Milli takımında da forma giyen tecrübeli golcü Jordy Caicedo'yu teknik direktör Erol Bulut'un transfer etmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Sofya'ya geçtiğimiz sezon başında transfer olan ve başarılı işleriyle Sofya'nın da vazgeçilmezleri arasında olan Caicedo ile önemli transfer görüşmesi yapıldığı ancak bu oyuncuyu Gaziantep'e getiremediği öğrenildi.



Sofya takımı ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Caicedo'nun menajerine de Gaziantep'ten gelen teklife sıcak baktığı ancak kulüple olan bonservis probleminin çıkmaz bir noktaya geldiği için bu transferin gerçekleşmediği gelen bilgiler arasında yer aldı. Caicedo bu sezon Sofya takımı ile çıktığı 3 lig maçında 3 gol atma başarısı gösterdi.



HABER: ALİ BUDAK



