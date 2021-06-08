Erol Bulut Ceyhun Gülselam'ı istiyor

Yeni teknik direktörü Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Alanya'dan ayrılan Ceyhun Gülselam'ın peşinde.
Bulut'un, Alanya'dan eski öğrencisi olan 33 yaşındaki ön libero için onay verdiği, Ceyhun'un da teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Gülselam, geçen sezon 24 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
Bulut'un, Alanya'dan eski öğrencisi olan 33 yaşındaki ön libero için onay verdiği, Ceyhun'un da teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Gülselam, geçen sezon 24 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.