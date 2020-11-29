Erol Bulut, Caner Erkin'i yine 11'e yazmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde dikkat çeken bir hamle yaptı.Genç teknik adam, ligde 9 maçta görev verdiği Caner Erkin'i kulübeye çekti ve Filip Novak'ı ilk 11'ine aldı. Böylece Caner Erkin, üst üste 2. hafta ilk 11'de şans bulamadı.Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde de yedek kulübesinde yer almış ve 72. dakikada oyuna dahil olmuştu.İlk 90 dakikasını geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne karşı çıkaran ve bu sezon toplam 130 dakika sahada kalan Filip Novak, henüz skor katkısında bulamadı.Oytun, Serdar, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Uğur, Caner, Ademi, Mert Hakan.