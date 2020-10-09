Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut futbolcularıyla bir toplantı yaptı.
Başarılı teknik adam, "Sistem önemli ve yavaş yavaş oturuyor. Ama sistem her şey değil. Takımdaki rekabeti ve adaleti sağlamak benim işim. Çalışan, hazır olan ve bunu bana hissettiren sahada formayı giyer. Bunu sağlayacak olan sizsiniz" dedi.
Başarılı teknik adam, elindeki geniş kadroyu en verimli şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE'NİN KADRO DERİNLİĞİ
Transfer döneminde adeta şov yapan Fenerbahçe eksik bölgelerini doldurdu. Son günde Perotti, Pelkas ve Ademi transferleriyle elini bir hayli güçlendirdi. Fenerbahçe'nin kadro derinliği şu şekilde:
Başarılı teknik adam, "Sistem önemli ve yavaş yavaş oturuyor. Ama sistem her şey değil. Takımdaki rekabeti ve adaleti sağlamak benim işim. Çalışan, hazır olan ve bunu bana hissettiren sahada formayı giyer. Bunu sağlayacak olan sizsiniz" dedi.
Başarılı teknik adam, elindeki geniş kadroyu en verimli şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor.
FENERBAHÇE'NİN KADRO DERİNLİĞİ
Transfer döneminde adeta şov yapan Fenerbahçe eksik bölgelerini doldurdu. Son günde Perotti, Pelkas ve Ademi transferleriyle elini bir hayli güçlendirdi. Fenerbahçe'nin kadro derinliği şu şekilde: