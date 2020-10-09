Erol Bulut: "Çalışan, hazır olan oynar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut futbolcularıyla bir toplantı yaptı, "Çalışan, hazır olan ve bunu bana hissettiren sahada formayı giyer." dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Erol Bulut: 'Çalışan, hazır olan oynar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2020 10:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

Başarılı teknik adam, "Sistem önemli ve yavaş yavaş oturuyor. Ama sistem her şey değil. Takımdaki rekabeti ve adaleti sağlamak benim işim. Çalışan, hazır olan ve bunu bana hissettiren sahada formayı giyer. Bunu sağlayacak olan sizsiniz" dedi.

Başarılı teknik adam, elindeki geniş kadroyu en verimli şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN KADRO DERİNLİĞİ

Transfer döneminde adeta şov yapan Fenerbahçe eksik bölgelerini doldurdu. Son günde Perotti, Pelkas ve Ademi transferleriyle elini bir hayli güçlendirdi. Fenerbahçe'nin kadro derinliği şu şekilde:





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için