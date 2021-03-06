Erol Bulut: 'Bu yarışı hiç bırakmayacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanmaları gereken Antalyaspor maçından beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.



Erol Bulut "Evimizde kazanıp çok farklı bir havaya girebilirdik. Biz kendimize inanıyoruz. Bu yarış son ana kadar devam edecek. Pes etmek diye bir şey yok. Biz de içinde olacağız" ifadelerini kullandı.



Sarı lacivertlileri bir sonraki maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe 29. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek.



