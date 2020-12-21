Gaziantep'te kaybederek deplasman fatihi unvanını da yitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a yaylım ateşi sürüyor. Alınan sonuçlardan ziyade, oynanan futbol gelecek için endişe verirken, oyuncuların kendi aralarında tartışmaları otorite boşluğuna bağlanıyor ki, bu da Bulut'un hanesine eksi yazıyor.Koltuğu her maç daha şiddetli sallanan genç hoca ise işleri yeniden yoluna koyacağını vadediyor.Hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Erol Bulut,sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalışırken, Başakşehir maçında galibiyet istedi.Bulut, Kadıköy'deki mağlubiyet serisine Başakşehir'le nokta koyup, yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.