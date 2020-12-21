Erol Bulut: "Bu takımı buradan çıkaracak olan biziz"

Futbol endişe veriyor, eleştiriler göğe varıyor ama F.Bahçe'nin genç teknik direktörü umudunu koruyor. İstifa beklentilerine kulak asmadan işine bakıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Bu takımı buradan çıkaracak olan biziz'
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21 Aralık 2020 12:09
Gaziantep'te kaybederek deplasman fatihi unvanını da yitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a yaylım ateşi sürüyor. Alınan sonuçlardan ziyade, oynanan futbol gelecek için endişe verirken, oyuncuların kendi aralarında tartışmaları otorite boşluğuna bağlanıyor ki, bu da Bulut'un hanesine eksi yazıyor.

Koltuğu her maç daha şiddetli sallanan genç hoca ise işleri yeniden yoluna koyacağını vadediyor.

BAŞAKŞEHİR VİRAJI

Hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Erol Bulut, "Pes etmek karakterimde yok. Bu takımı buraya biz getirdik, buradan çıkarak olan da biziz" sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalışırken, Başakşehir maçında galibiyet istedi.

Bulut, Kadıköy'deki mağlubiyet serisine Başakşehir'le nokta koyup, yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.





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