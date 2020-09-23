Erol Bulut: "Bu sene şampiyonluktan vazgeçmek yok"

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi

Haber; Sabah
Erol Bulut: 'Bu sene şampiyonluktan vazgeçmek yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2020 09:38
Fenerbahçe'de Hatayspor kilidinin bir türlü açılamamasının sebepleri ve buna benzer maçlarda yaşanacak tıkanmaların çözümleri aranıyor.

Teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasında 3 puanı alamamalarının üzüntüsünü yaşayan oyuncularından kafalarını yerden kaldırmalarını isterken, telafi etmek için önlerinde daha çok maç olacağını ifade etti.

"Dersimizi çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz" diyen Bulut puan kaybını kaza olarak nitelendirdi ve "Bu sene vazgeçmek yok, kazanacağız, kaybedeceğiz ancak en sonunda mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştular.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için