Erol Bulut: 'Bizim için 3 puandan daha fazlası'

45 yaşındaki teknik adam, kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğini de söyledi. Erol Bulut, "Önemli eksiklerimiz de var. Ancak bu geniş kadro, böyle zorlukların üstesinden gelmek için kuruldu. Hepiniz çok kaliteli futbolcularsınız. Bizim için mazeret yok" dedi.



Genç çalıştırıcı, "Rakibimiz formda ama bizim için onların durumu önemli değil. Zirve iddiamızı sürdürmek için bu maçı kazanacağız. Başka hiçbir sonucu düşünmeyin. 3 puanı alalım ve bizi eleştirenlere en güzel yanıtı verip, zirve yolundaki iddiamızı bir kez daha gösterelim" dedi.

Fenerbahçe, belki de sezonun en kritik maçına bu akşam çıkıyor. Malatya yanilgisinin ardından çalkantılı günler geçiren ve kalitesi sorgulanan Fenerbahçe, Gaziantep maçını adeta bir milat olarak görüyor.Tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör Erol Bulut, dün Sarı-Lacivertli futolcularla motivasyon ağırlık bir konuşma yaptı. Bulut, çok kritik bir maç oynayacaklarını söyledi.Bulut, şöyle devam etti: "Gaziantep maçı bizim için 3 puandan daha fazlası. Kazanalım ve ayağa kalkalım. Mental olarak buna ihtiyacımız var. Rakiplere kolay kırılma yaşayan bir takım görüntüsü vermememiz lazım. Bu onları daha da motive ediyor. Yüreğimiz ve kaliteniz 90 dakika sahada olmalı. Gücünüzü gösterin."Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.