Erol Bulut: 'Biz bir oldukça aşamayacağımız engel yok'

Başkanından teknik direktörüne şampiyonluk söyleminden rahatsız olan Fenerbahçe'de gözler zirvede. Teknik direktör Erol Bulut, "Hedefe adım adım ilerleyeceğiz. İyi bir başlangıç yaptık ama camianın beklentilerini karşılamak için çok daha fazlasını yapmak zorundayız" dedi. İlk 4 haftada aldıkları 8 puanının kıymetine vurgu yapan Bulut, "Yeni kurulan bir takım olarak millî araya yenilmeden girdik. Ancak şimdi ikinci ara öncesi 12 puan hedefini tutturmamız gerek" sözleriyle Antalya ve Konya maçlarında kayıp istemediğini belirtti.



KOLAY MAÇ YOK



Erol Bulut, liderliğin uzak olmadığını söylerken, "Asıl tempomuzu milli aradan sonra ortaya koyacağız" diyerek takımından beklentisinin çok daha yüksek olduğunun altını çizdi. Genç teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda birlik vurgusu yaparken, bireysel konuşmalarda forma adaletinin üzerinde duruyor.



"Her şey planlarımız doğrultusunda ilerliyor" diyen Erol Hoca, "Üstüne koyarak daha iyiye gideceğiz. Kolay maç yok. Ama biz bir oldukça aşamayacağımız engel de yok" sözleriyle takımına duyduğu güveni dile getirdi.



