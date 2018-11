Erol Bulut: ''Birkaç transfer olacak''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, takımının ilk 11 haftadaki performansını överken, ilk yarıyı alabilecekleri en yüksek puanla bitirmek istediklerini kaydetti.Geride kalan sezonun 7. haftasında takımın başına geçen Erol Bulut, hem kendisinin hem de yeni ekibinin ilk Süper Lig deneyiminden alnının akıyla çıktı.Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlayarak iyi bir performans gösterirken, bu sezon ise ilk 11 haftada 18 puan toplayarak ligde kalıcı olacaklarının sinyallerini verdi.Takımın durumunu ve kendi hedeflerini AA muhabirine değerlendiren Bulut, lige başlamadan önce 13 oyuncuyla kamp yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı.Ligin ilk 5 haftasını hazırlık kampı gibi geçirdiklerini anlatan Bulut, şöyle konuştu:"Şükürler olsun, ilk 5 maçta takım iyi bir performans gösterdi. Yeni futbolcular bize katıldı ve bu seviyeye geldik. İlk 11 haftada 18 puandayız. Sistemimiz hemen hemen oturdu. Bazı maçlarda eksiklikler yaşayabiliyoruz ama gayet normal. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Çünkü her maç farklı. Rakipler de bizim analizimizi yaparak, taktik uygulamaya çalışıyor. Bugüne kadar futbolcularım, verdiğim bilgileri sahada iyi uyguladı. Bundan sonra da taktikleri sahaya yansıtarak, takımı daha iyi yerlere getirmek istiyoruz."Kalan 6 maçta başarılı sonuçlar alarak, ligin ilk yarısını iyi durumda tamamlamak istediklerini vurgulayan Erol Bulut, "Kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.Önlerinde kolay müsabakalar olmadığını anlatan Bulut, "Trabzonspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Antalyaspor şu an çıkışta olan takımlar. Büyük takımlara gösterdiğimiz konsantrasyonu, Anadolu takımlarına karşı da göstermeliyiz. Kalan 6 maçta olabildiğince çok puan almak için çalışacağız. Devre arasında ise birkaç takviye transfer gelecek. Çünkü ligin ikinci yarısı daha çetin olacak. Bu nedenle biz de transfer yapmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.Sahalarında Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü takımları yendiklerini hatırlatan Bulut, asıl rakipleri olarak gördükleri Anadolu ekiplerine karşı da iyi konsantre olmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstanbul takımlarının bütçesi belli, bizim gibi takımların bütçesi belli. Bizden 6-7 kat fazla bütçelerle karşımıza çıkıyorlar. Kaliteleri ortada. Bizim, Anadolu takımlarına karşı da iyi konsantre olarak, o performansı sahada göstermemiz gerekiyor. Anadolu takımlarıyla oynadığımız maçlar çok önemli çünkü onlar bizim rakibimiz. Onlardan puan aldıktan sonra, diğer rakiplerden de alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Anadolu takımlarına karşı daha dirençli ve istekli olmalıyız."Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecekleri maça değinen Erol Bulut, bordo-mavili ekibin, bu sezon Medipol Başakşehir'den sonra en iyi pas yapan ikinci takım olduğunu, hücumda da yeterince pozisyon ürettiğini aktardı.Takım olarak iyi performans sergiledikleri bir dönemde olduklarını dile getiren Bulut, "Biz şu an bir ivme, çıkış yakaladık. Ziraat Türkiye Kupası maçı ile birlikte son 3 resmi maçı galibiyetle tamamladık. Motivasyonumuz yerinde. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Trabzonspor maçında stadı dolduracak taraftarımızla birlikte 3 puan alma hedefimiz var." şeklinde konuştu.