Erol Bulut: "Bir takım problemler var"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Bir takım problemler var'
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29 Kasım 2020 21:32
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 yendikleri maçı çok kısa bir şekilde değerlendirdi.

"Oyuna aslında iyi başladık. İlk dakikalarda 1-2 pozisyon oldu. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir pozisyonda gol yedik. O bizi bozdu. Sonra ikinci gol geldi. Oyun disiplininden koptuk. İstediklerimizin hiçbirini yapamadık. Üst seviyede oynamak, üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu oyun yetersiz."



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