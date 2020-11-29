Erol Bulut: 'Bir takım problemler var'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 yendikleri maçı çok kısa bir şekilde değerlendirdi.



"Oyuna aslında iyi başladık. İlk dakikalarda 1-2 pozisyon oldu. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir pozisyonda gol yedik. O bizi bozdu. Sonra ikinci gol geldi. Oyun disiplininden koptuk. İstediklerimizin hiçbirini yapamadık. Üst seviyede oynamak, üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu oyun yetersiz."



