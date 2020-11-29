Erol Bulut: 'Beşiktaş'ı yenmek zorundayız'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçından önce değerlendirmelerde bulundu.



"Daha önce söylediğim gibi 25 futbolcumuz var. Şu an sakat ve hastalar dışında oyuncularımın hepsi iyi. Caner - Novak oynadı, Serdar - Lemos oynadı fark etmez. Bugün böyle gerekti. Novak'la başlama düşüncemiz oldu bugün."



"Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah."



