Erol Bulut, Beşiktaş'ı yenemiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de galibiyet alamadı.

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Erol Bulut, Beşiktaş'ı yenemiyor!
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22 Mart 2021 12:28
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a olan şanssızlığı bir kez daha yenemedi.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe ile siyah-beyazlılara karşı rakip olduğu 8 maçın hiçbirini kazanamadı. Bulut bu 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Genç teknik adam, Fenerbahçe kariyerinde de hiçbir derbi maçı kazanamayarak kötü bir sonuç daha aldı.






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