Erol Bulut, Beşiktaş'ı yenemiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a olan şanssızlığı bir kez daha yenemedi.Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe ile siyah-beyazlılara karşı rakip olduğu 8 maçın hiçbirini kazanamadı. Bulut bu 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.Genç teknik adam, Fenerbahçe kariyerinde de hiçbir derbi maçı kazanamayarak kötü bir sonuç daha aldı.