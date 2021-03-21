Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



BİZ KAZANABİLİRDİK



Beşiktaş'ı hataya zorladıklarını ifade eden Erol Bulut, "Güzel bir maç oldu. En azından ekran başında taraftarlar iyi bir maç izledi. Yeterince gol pozisyonu buldu. İlk yarı biraz Beşiktaş topa sahip oldu, pozisyon buldu. Bizim de pozisyonlarımız var. 2. yarı başında duran toptan yemememiz gereken bir gol yedik. Sonra baskılı oynadık. Rakibi hataya zorladık. Sonlara doğru bir gol attık. Sonrasında 2-3 net pozisyon vardı. Onları değerlendirsek buradan galibiyetle ayrılabilirdik" dedi.



DAHA 10 HAFTA VAR, SAVAŞACAĞIZ



Beşiktaş'ı yenecek gol pozisyonlarını bulduklarını belirten Erol Bulut, "Gol pozisyonlarını değerlendirsek kazanırdık.Bazen bu oluyor ama biz de biraz fazla oluyor. Son vuruşlara daha iyi konsantre olmalıyız. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Önemli olan pozisyona girmek, bunu yapıyoruz. Belki de en çok pozisyona giren takımız. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. 10 hafta var daha. Sonuna kadar bu savaş devam edecek. Biz buraya galibiyet almak için geldik. Beraberlik için gelmedik. Bunu da takımım ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi" şeklinde konuştu.



