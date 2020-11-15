Erol Bulut: 'Başarı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz'

Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Konya yenilgisinin moralleri bozmaması gerektiğini söyledi.



Sarı- Lacivertli camiaya seslenen başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptık. Ancak Konyaspor karşısında sahamızda alınan yenilgi bizleri çok üzdü. Erken gelen bu yenilgiden ders çıkarmasını bileceğiz. Bu süreçte taraftarımız ve camiamızdan destek bekliyoruz. Şimdi Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, Gençlerbirliği maçı ile birlikte başarı yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de ilk 8 haftada en dikkat çeken istatistiklerden birisi gollerin çoğunun duran toptan gelmesiydi. Ligdeki 12 golünün 8'ini korner ya da penaltı sonucu atan sarı-laciverti takımda teknik direktör Erol Bulut, akan oyunda gol bulma sıkıntısını aşmak için çalışmalar yapıyor. Milli arada Papiss Cisse, Kemal Ademi, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Mert Hakan gibi genelde yedek soyunan isimlerle daha yakından ilgilenme fırsatı bulan genç hoca, bu oyuncuları da devreye sokarak ve yapılacak antrenmanlarla hücumda çeşitliliği artırmayı planlıyor.



