Erol Bulut: " Bakasetas'ı Alanya'dan alamadık"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Bakasetas'ı Alanyaspor'dan istediklerini ancak alamadıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Erol Bulut: ' Bakasetas'ı Alanya'dan alamadık'
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27 Ekim 2020 11:40
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'dan Bakasetas'ın transferini çok istediklerini ancak Yunan futbolcuyu alamadıklarını ifade etti.

BAKASETAS'I ÇOK İSTEDİK

Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık

BAKASETAS'I ZAMANA BIRAKTIK

Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek



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