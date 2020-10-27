Erol Bulut: ' Bakasetas'ı Alanya'dan alamadık'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'dan Bakasetas'ın transferini çok istediklerini ancak Yunan futbolcuyu alamadıklarını ifade etti.



BAKASETAS'I ÇOK İSTEDİK



Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık



BAKASETAS'I ZAMANA BIRAKTIK



Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek



