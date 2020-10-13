Erol Bulut: "Bakasetas ilk tercihimizdi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Erol Bulut: 'Bakasetas ilk tercihimizdi'
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13 Ekim 2020 11:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

EMRE BELÖZOĞLU BÜYÜK İŞ YAPTI

Bulut bu buluşmada şu konuları dile getirdi: "Kadronun geniş olması bize bir sıkıntı yaratmaz. Bizim kapalı savunmalara çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle son vuruşların üst düzeyde olması gerekiyor. Transferleri yönetim, Emre Belözoğlu ve ben birlikte yaptık. Emre Belözoğlu oyuncu gönderme konusunda da büyük işler yaptı.

BAKASETAS İLK İSİMDİ

Ozan Tufan sahaya odaklandığı durumda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Saha içinden Gustavo ve Sosa'nın bize dönüşleri çok önemli. Ona göre düzenlemeler yapıyoruz. Bakasetas ilk tercihimizdi ama olmadı. Pelkas'ı da istiyorduk. 10 numaranın yanı sıra kanatlarda oynayabiliyor. Perotti'nin kalıcı sakatlığı yok. Bir kaç haftaya hazır olur. Kadronun şampiyon ilan edilmesi bizim için dezavantaj. 2 veya 2.1 puan ortalaması şampiyon yapacaktır.

VERONA'YI REDDETTİM

Trabzon maçından sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Verona ile anlaşmıştım ama Fenerbahçe'den teklif gelince her şey geri plana atıldı. Ömer Faruk'a üst düzey oyuncu olması için Fener'de 2-3 sene daha kalması gerektiğini söyledim."





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