Erol Bulut: "Artık kredimiz kalmadı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımıyla bir konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut: 'Artık kredimiz kalmadı'
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24 Şubat 2021 12:19
Fenerbahçe'nin teknik patronu, antrenman öncesinde oyuncularına bir konuşma yaptı.

Erol Bulut, "Trabzonspor ile kaderimizi çizecek bir maça çıkacağız. Göztepe yenilgisi sonrası artık kredimiz kalmadı. Son 4 resmi maçta alınan 3 yenilgi bize yakışmadı" diye konuştu. Bulut, ayağa kalkmaktan başka çareleri olmadığını dile getirerek, "Trabzonspor maçında hepinizden büyük bir özveri bekliyorum. Bize yapılan eleştirilere sahada yanıt verin" dedi.



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