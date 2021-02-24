Erol Bulut: 'Artık kredimiz kalmadı'

Fenerbahçe'nin teknik patronu, antrenman öncesinde oyuncularına bir konuşma yaptı.



Erol Bulut, "Trabzonspor ile kaderimizi çizecek bir maça çıkacağız. Göztepe yenilgisi sonrası artık kredimiz kalmadı. Son 4 resmi maçta alınan 3 yenilgi bize yakışmadı" diye konuştu. Bulut, ayağa kalkmaktan başka çareleri olmadığını dile getirerek, "Trabzonspor maçında hepinizden büyük bir özveri bekliyorum. Bize yapılan eleştirilere sahada yanıt verin" dedi.



