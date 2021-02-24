Erol Bulut: 'Artık kredimiz kalmadı'

Fenerbahçe'nin teknik patronu, antrenman öncesinde oyuncularına bir konuşma yaptı.
Erol Bulut, "Trabzonspor ile kaderimizi çizecek bir maça çıkacağız. Göztepe yenilgisi sonrası artık kredimiz kalmadı. Son 4 resmi maçta alınan 3 yenilgi bize yakışmadı" diye konuştu. Bulut, ayağa kalkmaktan başka çareleri olmadığını dile getirerek, "Trabzonspor maçında hepinizden büyük bir özveri bekliyorum. Bize yapılan eleştirilere sahada yanıt verin" dedi.
Erol Bulut, "Trabzonspor ile kaderimizi çizecek bir maça çıkacağız. Göztepe yenilgisi sonrası artık kredimiz kalmadı. Son 4 resmi maçta alınan 3 yenilgi bize yakışmadı" diye konuştu. Bulut, ayağa kalkmaktan başka çareleri olmadığını dile getirerek, "Trabzonspor maçında hepinizden büyük bir özveri bekliyorum. Bize yapılan eleştirilere sahada yanıt verin" dedi.