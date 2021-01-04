Erol Bulut: "Artık geri adım atmak yok"

Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak olan F.Bahçe bu karşılaşmaya mutlak 3 puan hesabı ile hazırlandı. Galatasaray'ın puan kaybı takıma moral verirken teknik patron Erol Bulut, fikstür avantajını da göz önünde bulundurarak ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Haber; Türkiye
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Erol Bulut: 'Artık geri adım atmak yok'
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04 Ocak 2021 10:40
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanı öncesi doping etkisi yapacak iki müjde birden geldi. Covid-19 testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Gustavo'nun forma giyebilecek duruma gelmesi teknik heyetin elini rahatlattı. BAY geçilen süreçte yaşanan tatsız gelişmelerle arayışa giren Erol Bulut, son dakika gelişmeleriyle sıkıntıdan kurtuldu.

BAŞARI BİZİ BEKLİYOR

Zorlu bir maç trafiğine gireceklerini belirten Bulut, "Artık üç günde bir maç oynayacağız. Galibiyet serisi yakalamalı ve zirveye yerleşmeliyiz" dedi.

Önemli puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Şimdi telafi zamanı. Başakşehir maçındaki kazanma arzusunun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Takım gücünü ortaya koyduğumuzda başarı gelecektir" ifadesinde bulundu.

MENTAL KIRILGANLIK GÖSTERMEYİN

Seri galibiyetler zamanının geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: " Kasımpaşa karşısına final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan 90 dakika savaşmalıyız. Mental kırılganlık göstermeden 90 dakika savaştığımız her maçı kazandık. Trabzon ve Başakşehir maçları bunun en güzel örneği. Bu tarzımız bizim karakterimiz olmalıdır."

FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, dünkü antrenmanın ardından futbolcularına bir konuşma yaptı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında kendilerini 8 zorlu maçın beklediğine dikkat çekti.

Bulut, "Yeni yılda ilk kez Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacağız. Seneye galibiyetle başlayalım, ardından devamını getirelim. Ocak ayı hem lig hem de kupadaki geleceğimiz açısından belirleyici olacak. Hepinize büyük görevler düşecek. Herkes kendini hazır tutmalı. Bu süreci en iyi şekilde atlacağımıza inancım tam" dedi 

 


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