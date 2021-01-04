Erol Bulut: 'Artık geri adım atmak yok'

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanı öncesi doping etkisi yapacak iki müjde birden geldi. Covid-19 testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Gustavo'nun forma giyebilecek duruma gelmesi teknik heyetin elini rahatlattı. BAY geçilen süreçte yaşanan tatsız gelişmelerle arayışa giren Erol Bulut, son dakika gelişmeleriyle sıkıntıdan kurtuldu.Zorlu bir maç trafiğine gireceklerini belirten Bulut, "Artık üç günde bir maç oynayacağız. Galibiyet serisi yakalamalı ve zirveye yerleşmeliyiz" dedi.Önemli puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, "Şimdi telafi zamanı. Başakşehir maçındaki kazanma arzusunun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Takım gücünü ortaya koyduğumuzda başarı gelecektir" ifadesinde bulundu.Seri galibiyetler zamanının geldiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: " Kasımpaşa karşısına final maçı gibi oynamalıyız. Geri adım atmadan 90 dakika savaşmalıyız. Mental kırılganlık göstermeden 90 dakika savaştığımız her maçı kazandık. Trabzon ve Başakşehir maçları bunun en güzel örneği. Bu tarzımız bizim karakterimiz olmalıdır."Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, dünkü antrenmanın ardından futbolcularına bir konuşma yaptı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında kendilerini 8 zorlu maçın beklediğine dikkat çekti.Bulut, "Yeni yılda ilk kez Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacağız. Seneye galibiyetle başlayalım, ardından devamını getirelim. Ocak ayı hem lig hem de kupadaki geleceğimiz açısından belirleyici olacak. Hepinize büyük görevler düşecek. Herkes kendini hazır tutmalı. Bu süreci en iyi şekilde atlacağımıza inancım tam" dedi