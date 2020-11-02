Erol Bulut: 'Araya kadar kayıp olmasın'

Üst üste 3 maç kazanan F.Bahçe Antalya'dan da zaferle dönerek seriyi sürdürmek istiyor.



Futbolcularla bir toplantı yapan Erol Bulut'un mili araya kayıpsız gitmelerinin önemini vurgulayarak, "Antalya ve Konya maçlarını mutlaka kazanmalıyız. Bu milli aradan sonra uzun bir süre ara olmayacak. Yeni bir takım olduğumuz için birlikte daha fazla bir arada olmaya ihtiyacımız var. Araya kayıpsız girmemiz çok önemli" dediği öğrenildi.



Gözler bugün Samatta'da olacak



Sarı lacivertlilerde bugün Antalya'da gözler çıktığı ilk maçta attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken ancak Tanzanya Milli Takımı'ndan döndükten sonra bir türlü golle buluşamayan Samatta'da olacak. İlk 11'de çıktığı K.Gümrük maçında 2 kez fileleri havalandıran Samatta, Göztepe ve Trabzon maçında golle buluşamadı. 27 yaşındaki golcü, sarı lacivertli formayla bugün çıkacağı 5. maçında yeniden gollerine dönmek istiyor.



Çift forvette şov yaptılar



Trabzonspor'la geçen hafta Kadıköy'de oynanan maçın ikinci yarısında Erol Bulut'un denediği hücum varyasyonunda oyuna giren Cisse santrfora geçmiş, Samatta da kanada kaymıştı. Bu sistemde 1 gol, 1 asist üreten Senegalli yıldızın çift forvet sisteminde gol noktasındaki yüksek verimi akıllara bu ikilinin çok kez sahne alacağını getirmişti. Bulut bugün Samatta ile Cisse'yi birlikte oynatmayı planlıyor.



