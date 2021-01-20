Erol Bulut adım adım hedefe: 44 puanla liderliğe…

Başakşehir sınavı öncesi 7'de 7 planı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 5 maçta 15 puan topladı. Sarı-lacivertli takım, averajla geride olduğu Beşiktaş'tan zirveyi almak için kalan iki mücadeleye odaklandı.

Haber; Sözcü
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Erol Bulut adım adım hedefe: 44 puanla liderliğe…
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20 Ocak 2021 12:20
Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı, hedefe kilitlendi. Halbuki bundan bir ay önce durum çok daha farklıydı.

Sarı-lacivertliler, 19 Aralık'ta Gaziantep'e deplasmanda 3-1 yeniliyor ve son 4 maçında 3. kez yeniliyordu. Teknik Direktör Erol Bulut yerden yere vurulurken Başkan Ali Koç'un çok yakınındaki ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen bile teknik adam değişimini işaret ediyordu.

İşte o gün Bulut'un çizdiği hedef şimdi gerçek olmak üzere…

SİVASSPOR MOTİVASYONU

Başakşehir sınavına 'diriliş anı' gözüyle bakan Erol Bulut, o gün hedefi, 44 puanla liderlik olarak çizmişti. 14. haftada son şampiyona karşı 4-1 kazanan Bulut'un öğrencileri şimdi lider Beşiktaş'la aynı puanda, 4 gol averaj geride. Sivas deplasmanına çıkacak başarılı teknik adam takımını liderlik hesabıyla motive ediyor. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğine inanan Erol Bulut, "Hata yapmayalım zirveye çıkalım" ifadesini kullanıyor.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Erol Bulut'un Başakşehir maçıyla birlikte takıma vurduğu neşter başarılı sonuçlandı. Önceliği 3. bölge baskısına ve kaleyi korumaya veren Bulut'un takımı 5'te 5 yaparken 15 gol attı, 3 gol yedi. Nazım, Tisserand ve Thiam'ı tam anlamıyla takıma monte eden başarılı hoca, Pelkas'ın da 10 numaraya geçmesiyle daha organize bir takım kimliği çizdi. 



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