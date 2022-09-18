Erol Bulut: 'Adalet yoksa, maç kazanamazsınız'

Gaziantep FK'de Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Oyuna iyi başladık. Öne de geçtik. Sorun öne geçtiğin bir maçta ilk yarı yediğimiz gollere bakınca rakip paslaşarak bir gol buldu. Ama ikinci penaltı golüne hakemlerimizin bir daha kurallara bakması gerekiyor. Ya kuralları bilmiyorlar ya da biz bilmiyoruz." dedi.



Kendilerine çalınan penaltıyla ilgili tepki gösteren Erol Bulut, "Ama dünyanın her yerinde hiçbir zaman buna penaltı çalınmaz. İkinci yarıda aynısını bize vermesi gerekiyordu, onu niye vermiyorsun. O zaman adaletli olmuyorsun. 3. golde Gomez, direkt bizim oyuncuya çarpıyor faulü vermiyor. Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın? Geçen sene de kırmızı kart ve penaltı verilmedi burada. Bu sene aynısı oldu." açıklamasını yaptı.



BASIN TOPLANTISI



Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri şekilde başladıklarını ve 2-0 öne geçerek istedikleri skoru da bulduklarını belirtti.



Daha sonra Trabzonspor'un maçı 2-2'ye getirdiğini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:



"Rakip golleri nasıl buldu, onlara bakmamız lazım. Birinci gol iyi pas organizasyonu, ikinci gol penaltı. Bilmiyorum futbolda benim bilmediğim kurallar mı var? Sezon başında herkes okuyor. Futbolcunun bir tarafına çarpan top eline geliyorsa penaltı olmadığını biliyorum, öyle okudum. Dünyanın her yerinde hakemlerimizin hocalarımızın tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum. Hadi penaltıyı verdi, yanlış biliyoruz. İkinci yarı Trabzonsporlu oyuncunun eline çarpıyor yerden seken top. Yediğimiz üçüncü gol Gomez'in bizim Jevtovic'e hamlesi var, direkt rakibe giriyor. 3-2 maçın olmasını konuşuruz ama Mete Kalkavan'ın bu iki penaltı kararında üçüncü golde verilmeyen faulümüz bunu da oturup iyi konuşmamız lazım."



Türk futbolunda adaletli maç yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Türk futbolunu ilerletmeye çalışıyoruz. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada geçen sene maçı nasıl kaybettik, verilmeyen kırmızı kart penaltı bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmamız lazım. Adalet olmayan yerde hiçbir şey doğru dürüst işlemez." şeklinde konuştu.





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