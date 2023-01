Erol Bulut'a istifa çağrısı!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a mağlup oldu. Ligde son 9 maçını kazanamayan Erol Bulut'un öğrencileri taraftarlardan tepki topladı.



Sivasspor mağlubiyeti sonrası Gaziantepli taraftarlar, "Erol Bulut istifa" tezahüratlarında bulundu.



Ligde bu sezon sadece 4 galibiyet alabilen Gaziantep, 19 puan topladı. Ligde toplam 8 kez mağlup olan Güneydoğu Anadolu temsilcisi 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



İşte Gaziantep'in aldığı son 9 sonuç;



2-0 Alanyaspor

2-1 Kayserispor

3-3 Karagümrük

1-1 Beşiktaş

2-1 Giresunspor

1-1 Başakşehir

1-1 İstanbulspor

2-1 Fenerbahçe

2-1 Sivasspor



"TEKNİK DİREKTÖRLER AYRILIRKEN GÜZEL AYRILMALI"



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçta Erol Bulut'u yönelik istifa sloganlarına değinerek, futbolda başarısızlığın faturasının teknik direktörlerine kesilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrılıkların olabileceğini ve bu ayrılıkların iyi şekilde olması gerektiğini dile getiren Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



"Bugünkü protesto sadece Erol Hoca için değil, tüm teknik direktörler için oluyor. Her zaman takım iyi gitmeyebilir. Erol Hoca, nasıl buraya gülerek ve iyi şekilde anlaşarak geldiyse, ayrılırken de güzel şekilde ayrılık olması gerekiyor. Kimse kötü olsun diye sahaya çıkmaz, böyle düşünmez. Herkes gayret gösterir. Erol Bulut ve ben de futbolcuydum ama böyle bir şey ki sahaya çıkınca bazı şeyler sizin değil futbolcuların elinde. En küçük bir şey olunca mesela penaltı kaçsa, futbolcu hata yapsa fatura hocaya kesiliyor. Teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Ayrılık olacaksa güzel şekilde taraftar ve yönetim ile anlaşarak bırakılması gerekiyor. Bu tür sloganlar iyi şeyler değil, saha içindeki futbolcuların bile morali bozulur vereceği şeyi veremez.



"EROL BULUT'U SEVERİM!"



Erol Bulut benim öğrencimdi severim. Çok kaliteli insandır. İyi şekilde ayrılmak gerekiyor, ayrılık olacaksa. İnşallah ayrılmaz. Kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor bunlar oyuncu ve yöneticilerle çözülür. Her şeyi teknik direktöre yüklemesinler. Eskiden bir antrenör bir de kaleci antrenörü yönetiyordu takımı. Şimdi her antrenörün 7-8 yardımcısı var. Hepsi bütünleşiyorlar ve güzel karar alıp maça çıkıyorlar. Kimse kötü sonuç için sahaya çıkmaz. Ben genel olarak söylüyorum bunları ayrılık olacaksa hocanın geldiği gibi gitmesi gerekiyor, saygı gösterilmesi gerekiyor."





