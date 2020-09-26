Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbiye dair 11 kararını henüz vermedi.
Savunmada Lemos'un 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, partneri için Zanka ile Tisserand arasında seçim yapılacak.
Orta alanda Gustavo ve Tolga'nın yanı sıra Sosa'nın 11 başlayacağı belirtiliyor. Kanatlarda ise Thiam-Valencia ikilisi favori...
Bulut son kararını bugün verecek. Samatta ilk 11 başlamazsa santrfor Frey olacak.
Savunmada Lemos'un 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, partneri için Zanka ile Tisserand arasında seçim yapılacak.
Orta alanda Gustavo ve Tolga'nın yanı sıra Sosa'nın 11 başlayacağı belirtiliyor. Kanatlarda ise Thiam-Valencia ikilisi favori...
Bulut son kararını bugün verecek. Samatta ilk 11 başlamazsa santrfor Frey olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi ilk 11'in 9'u için karar verdi.
Zanka🔄Tisserand
Samatta🔄Frey pic.twitter.com/fR08WsWP31
— Sporx (@sporx) September 26, 2020