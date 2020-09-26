Erol Bulut, 9'u belirledi! Derbi için son 2 forma

Fenerbahçe'nin genç teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a karşı çıkaracağı derbi 11'ine bugün karar verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Erol Bulut, 9'u belirledi! Derbi için son 2 forma
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26 Eylül 2020 10:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbiye dair 11 kararını henüz vermedi.

Savunmada Lemos'un 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, partneri için Zanka ile Tisserand arasında seçim yapılacak.

Orta alanda Gustavo ve Tolga'nın yanı sıra Sosa'nın 11 başlayacağı belirtiliyor. Kanatlarda ise Thiam-Valencia ikilisi favori...

Bulut son kararını bugün verecek. Samatta ilk 11 başlamazsa santrfor Frey olacak.





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