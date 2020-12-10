Erol Bulut: '5 maçta 15 puan toplamalıyız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte futbolcularla toplantı yaptı.



Erol Bulut, "Önümüzde sıkışık bir takvim var. 5 maçta 15 puan toplarsak zirve bizim olur ve arkamıza da bakmayız. Sıkı çalışalım ve Malatya maçıyla seriye başlayayım" dedi.



REHAVET BİZİM DÜŞMANIMIZ



Hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını belirten Erol Bulut, "Rehavet bizim en büyük düşmanımız. Formsuzluktan bile daha tehlikeli. Bunun ne demek olduğunu Konya ve Beşiktaş maçlarında gördük. Her maçın her dakikasının hakkını vererek mücadele etmeliyiz" ifadesini kullandı.



18 GÜN DEPLASMAN YOK!



Fenerbahçe, ligde sırasıyla Yeni Malatya, G.Antep (D), Medipol Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve Alanya ile oynayacak. Sarı-Lacivertliler, G.Antep maçını oynayacağı 19 Aralık tarihinden itibaren Alanya maçına kadar 18 gün boyunca İstanbul'da kalacak.



