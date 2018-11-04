Erol Bulut: '3 puandan dolayı mutluyuz'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.Aytemiz Alanyaspor'un evinde iyi baskı yapan, koşan ve güzel oyun sergileyen bir ekip olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:"Bugün de aynı şekilde baskılı oynadılar ama biz golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık ve sonuna kadar da koruduk. O yüzden takımımı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle oynamak gerekir. Takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi yaptı. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz."