Erol Bulut: "3 puan kaybettiğimizi düşünüyorum"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erol Bulut: '3 puan kaybettiğimizi düşünüyorum'
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28 Haziran 2020 00:09
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ekranları başındaki taraftarlar için güzel bir maçın geride kaldığını ve 6 golün atıldığını kaydetti.

Kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Bulut, "3 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Değerlendirmediğimiz pozisyonlar vardı. 3 kez öne geçtik, rakibimiz 3 gol atarak eşitledi. Bu bizim gibi bir takıma yakışmadı. Çok gol yiyen, defansta hata yapan bir takım değiliz. 3 hata yaptık, 3 gol yedik. Bunları analiz edip değerlendireceğiz." dedi.



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